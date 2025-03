Inter, montagna di soldi dalla Champions League! Tre cifre crescenti

L’Inter ha ricevuto una somma molto importante grazie al suo percorso nella Champions League attualmente in corso. Il futuro potrebbe ulteriormente sorridere ai nerazzurri.

IL PUNTO – L’Inter ha sconfitto il Feyenoord per 2-1 nel match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, accedendo così ai quarti di finale della competizione europea. Al prossimo turno, i nerazzurri troveranno il Bayern Monaco, squadra che evoca ricordi straordinari proprio con riferimento alla coppa europea per club più importante in assoluto. I bavaresi, sconfitti nella finale di Champions League del 2009-2010, hanno però tutta l’intenzione di regalarsi un capitolo di segno positivo nella storia dei propri confronti con la compagine meneghina.

Inter, quanti soldi dalla Champions League! E una speranza

GLI INTROITI – Per quanto riguarda il percorso svolto sin qui, il Bayern Monaco e l’Inter sono rispettivamente al primo e al terzo posto tra le squadre che hanno finora ottenuto maggiori guadagni dalla Champions League.

Nello specifico, i bavaresi hanno incassato 105 milioni di euro, mentre i nerazzurri hanno ricavato 103 milioni. In caso di accesso alle semifinali della competizione europea, l’Inter percepirebbe 15 milioni di euro, mentre in caso di finale se ne aggiudicherebbe ulteriori 18,5 milioni.

MASSIMO GUADAGNO – La vittoria finale consentirebbe all’Inter di ricavare 6,5 milioni di euro, cui si aggiungerebbero i 4 derivanti dalla partecipazione automatica alla Supercoppa Europea. In questo contesto, è chiaro che l’Inter stia concentrando la sua attenzione sul piano sportivo, auspicandosi di avvicinarsi al raggiungimento di uno storico successo europeo. Ma, al contempo, uno sguardo al profilo economico dei propri traguardi non sarà di certo mancante.