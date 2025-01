Inter-Monaco: precedenti, formazioni, dove vederla e tutte le informazioni

L’Inter scende in campo mercoledì alle 21:00 a San Siro contro il Monaco nell’ultima giornata della Fase Campionato della UEFA Champions League. Non un confronto inedito tra le due squadre, che si sono già affrontate quattro volte in incontri ufficiali e, di recente, in un’amichevole estiva del 2022. Due volte tra andata e ritorno nella Coppa dei Campioni 1963/64 (vinta dai nerazzurri) e in semifinale di Coppa Uefa (1996/97). In entrambi i casi fu l’Inter a superare il turno. In amichevole invece si sono scontrati nell’estate del 2022, finita 2-2.

Dove e quando si gioca Inter-Monaco

Stadio San Siro, Milano, mercoledì 29 gennaio ore 21:00.

Come seguire Inter-Monaco IN DIRETTA

Se ti chiedi dove vederla ma non puoi né in diretta TV né in LIVE streaming, seguila su Inter-News.it sia grazie alla cronaca testuale LIVE, a partire dalle ore 20:30, sia attraverso i report dell’incontro. In alternativa, segui sul nostro sito la DIRETTA con tabellino e aggiornamenti, così come per tutte le altre partite dei nerazzurri. Solo su Inter-News.it trovi una copertura totale del matchday già dalle prime ore della mattina, per l’avvicinamento all’evento con il prepartita, fino al post partita con le interviste.

Dove vederla in diretta TV

Sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video.

Dove vederla in LIVE streaming