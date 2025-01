Inter-Monaco, dietrofront Inzaghi: dentro tutti i big! Il punto – Sky

Nessuna rotazione e nessun turnover per Simone Inzaghi, che cambia tutto rispetto alle indicazioni della viglia di Inter-Monaco. Dentro tutti i big.

ULTIME – Inzaghi ha deciso: nessun calcolo e nessuna rotazione. In campo andranno i migliori contro il Monaco, nel match che si terrà questa sera a San Siro. Intanto, i dirigenti delle due squadre si stanno vedendo per il canonico pranzo Uefa. Niente turnover, come invece si prevedeva alla vigilia. Dietrofront di Simone Inzaghi che ha deciso di puntare sui suoi uomini migliori, dopo la rifinitura di questa mattina ad Appiano Gentile. Di conseguenza giocheranno Barella, Lautaro Martinez e de Vrij, che dovevano inizialmente partire dalla panchina. Niente da fare per Frattesi, Arnautovic e Bisseck.

La probabile formazione di Inzaghi per Inter-Monaco

PROBABILE – Nessun turnover quindi per Inter-Monaco. Niente Bisseck centrale, Frattesi per Barella e Arnautovic per Lautaro Martinez. Giocano tutti e tre. Il Toro guiderà ancora la sua Inter. Asllani sarà rilanciato al posto per Hakan Calhanoglu, che non è convocato e cercherà di recuperare per la sfida contro il Milan, in programma domenica alle 18 nel terzo derby stagionale. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi dopo gli ultimi aggiornamenti dell’inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi:

(3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.