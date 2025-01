Inter-Monaco 2-0 al 45′: doppio Lautaro Martinez! Ospiti in 10

Inter-Monaco è la partita valida per la settima e ultima giornata di UEFA Champions League fase “campionato”. Proprio in questi secondi è appena terminato il primo tempo della partita che vede i nerazzurri in vantaggio di due gol grazie alla doppietta del capitano Lautaro Martinez. Ospiti in dieci per un fallo da ultimo uomo.

FINE PRIMO TEMPO – In Inter-Monaco, Simone Inzaghi manda in campo l’undici migliore a disposizione in questo momento senza alcun effettuare alcun turnover. I nerazzurri cominciano subito nel migliore dei modi, dopo pochi minuti Stefan de Vrij intercetta un pallone in mezzo al campo favorendo la manovra offensiva per Lautaro Martinez che vede l’inserimento di Marcus Thuram, ma il numero 9 viene atterrato in area di rigore. L’arbitro non ha dubbi: calcio di rigore in favore dell’Inter, dal dischetto va il capitano nerazzurro che non sbaglia. I nerazzurri sono un rullo compressore: all’ottavo minuto di gioco due contatti dubbi in area di rigore Monaco: il primo su Denzel Dumfries atterrato in maniera fallosa. Il secondo su Thuram che in area di rigore riceve uno sgambetto da Salisu, ma l’arbitro non fischia il secondo penalty a favore.

Inter-Monaco, Thuram inarrestabile! Doppio Lautaro Martinez

DOPPIETTA – L’attaccante francese è incontenibile! Palla visionaria di Dimarco, Thuram supera Mawissa che non può nulla se non atterrarlo. Si tratta di però di un fallo da ultimo uomo, dunque cartellino rosso per lui e Monaco in dieci dopo appena undici minuti. Al 16′ è già 2-0: Nicolò Barella in area di rigore vede da solo il capitano nerazzurro che calcia di prima intenzione col destro e batte il portiere avversario. Per il resto della partita l’Inter resta in totale controllo, senza mai rischiare nulla in difesa, ma neanche la giocata in avanti. Il possesso palla è totalmente i favore della squadra allenata da mister Inzaghi. Primo tempo che chiude nel migliore dei modi dopo i tre minuti di recupero concessi dall’arbitro.