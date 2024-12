Inter in missione a Riad: per la Supercoppa convocati 4 Primavera!

L’Inter è arrivata ieri a Riad per disputare la final four della Supercoppa italiana. Simone Inzaghi ha aggregato anche quattro ragazzi della Primavera.

LA SPEDIZIONE – Da poche ore è partita ufficialmente la missione Riad per l’Inter, che tra due giorni esordirà in Supercoppa contro l’Atalanta. I nerazzurri vanno a caccia del poker di successi, dopo aver vinto le edizioni del 2021, 2022 e 2023. La squadra è arrivata ieri in serata a Riad, capitale dell’Arabia Saudita, dopo aver fatto anche una breve diretta Instagram prima della partenza da Milano con protagonisti Alessandro Bastoni e Matteo Darmian. Lautaro Martinez e compagni si alleneranno oggi, mentre domani, alla vigilia della partita, ci sarà la conferenza stampa con Inzaghi e un giocatore protagonista più ovviamente la rifinitura. Intanto, lo stesso Inzaghi ha convocato quattro ragazzi della Primavera per la spedizione a Riad.

Supercoppa a Riad, l’Inter convoca quattro della Primavera

ANCHE GIOVENTÙ A RIAD – I quattro Primavera dell’Inter convocati per la Supercoppa a Riad sono il portiere Alessandro Calligaris, i difensori Christos Alexiou, Mike Aidoo e il talentuoso centrocampista offensivo Thomas Berenbruch. Si tratta dei quattro ragazzi più promettenti della squadra di Andrea Zanchetta, che ha dominato la fase a gironi della Youth League, mentre in campionato si trova al quinto posto a quota 31 punti.