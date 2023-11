L’Inter è in missione, ogni traguardo è possibile: Inzaghi guida! − CdS

Avvio di stagione straripante dell’Inter sia in campionato che in Champions League. Simone Inzaghi alla guida di una squadra impeccabile.

MISSIONE − Come Mourinho e Antonio Conte, le ultime due Inter scudettate, Simone Inzaghi guida una squadra impeccabile, destinata a grandi traguardi. La vittoria contro l’Atalanta ne è stata la piena dimostrazione. L’Inter è in missione, un gruppo fedele e unito capace di non fermarsi davanti l’ostacolo, ma di andare avanti e nell’occorrenza anche mutarsi per raggiungere l’obiettivo. Una delle abilità più importanti di questa squadra è appunto quella di cambiare il suo abito per far fronte alle diverse circostanze. Bella e dirompente contro il Benfica; paziente e letale contro la Fiorentina; furba nel pungere le debolezze dell’avversario come nel derby col Milan; ma anche compatta, unita e resistente com’è accaduto sabato a Bergamo. Nell’era dei tre punti è il miglior inizio di stagione dall’annata 2017-18 quando con Luciano Spalletti conquistò 29 punti nelle prime 11 partite. L’Inter non vuole fermarsi più e le lezioni prese da Sassuolo e Bologna sono state già impartite e memorizzate. Concentrazione al massimo e nessun calo di tensione.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno