Inter, missione compiuta! Inzaghi compie un’impresa. Xavi resta a guardare – CdS

Inter per la seconda volta agli ottavi di finale di UEFA Champions League, missione compiuta di mister Simone Inzaghi che si conferma specialista di Coppa. Poker a San Siro contro il Viktoria Plzen e il Barcellona di Xavi ne prende addirittura tre in casa dal Bayern Monaco. Il racconto della partita secondo il Corriere dello Sport.

ALTRA IMPRESA – L’Inter ha sbrigato la pratica Viktoria Plzen con autorevolezza e maturità, dentro una gara senza storia. Per il secondo anno consecutivo, dunque, i nerazzurri approdano alla seconda fase di Champions League, e nuovamente con un turno di anticipo. Resta a guardare Xavi, che martedì aveva annunciato che, prima di affrontare il Bayern Monaco, si sarebbe messo davanti alla tv a gufare. Per i catalani doveva essere la Champions League della rinascita. Henrikh Mkhitaryan ritrova subito il gol sbloccando la partita. Federico Dimarco nelle vesti di regista offensivo, disegna un assist preciso per Edin Dzeko che si fa trovare pronto, anche in occasione della doppietta sul passaggio di Lautaro Martinez. Sul finale c’è spazio anche per il ritorno di Romelu Lukaku, che al primo pallone utile toccato ha scaraventato il pallone in rete per il 4-0 finale.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno