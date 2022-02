Inter, mini-turnover contro la Roma? Inzaghi pronto a cambiare le corsie

L’Inter vuole subito riscattarsi dalla sconfitta in campionato contro il Milan. Opportunità che può arrivare già domani sera con il match in Coppa Italia contro la Roma. Inzaghi però pensa a qualche rotazione

SWITCH − L’Inter si sta preparando al complicato quarto di finale di Coppa Italia contro la Roma. I nerazzurri sono a caccia del riscatto dopo il KO in campionato contro il Milan (il secondo in assoluto in Serie A). In vista dell’undici da schierare, Simone Inzaghi può far ruotare qualche uomo. Gli indiziati a lasciare il posto da titolari sono i due esterni Ivan Perisic e Denzel Dumfries. I due migliori in campo di Inter-Milan dovrebbero accomodarsi in panchina a discapito di Federico Dimarco e Matteo Darmian. Mossa anche precauzionale per il laterale croato, uscito malconcio dal Derby.