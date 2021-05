Inter, già più di mille tifosi fuori San Siro per la festa scudetto

Già oltre mille tifosi si trovano fuori San Siro per la festa scudetto dell’Inter di Antonio Conte che avrà luogo oggi pomeriggio.

FESTA SCUDETTO – Più di mille tifosi sono già in zona Baretto per la festa scudetto dell’Inter. I sostenitori nerazzurri stanno festeggiando la conquista del titolo di campioni d’Italia con cori, bandiere e fumogeni. All’esterno di San Siro sino stati posizionati con la bandiera italiana e il trofeo dello scudetto. I tifosi nerazzurri potranno festeggiare lo scudetto in un’area predisposta per ospitare 4.500 persone. Invece allo stadio potranno accedere in mille.

Nel corso della giornata di oggi Inter-News.it aggiornerà sulla festa scudetto con foto e video dagli inviati allo stadio.