Inter Milano e non solo: il toto nuovo logo IM è iniziato e fa scontenti tutti

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

Inter Milano sarà la sigla a cui dovremo iniziare ad abituarci. Soprattutto dopo la presentazione del nuovo logo nerazzurro. In questi giorni il tema è piuttosto dibattuto sul web e le anticipazioni (compresi gli scatti rubati ma che non trovano conferme) preoccupano un po’

NUOVO LOGO IM – Nei giorni scorsi è uscita l’importante anticipazione sulla prossima campagna brand dell’Inter (vedi articolo), che tra un mese e mezzo dovrebbe cambiare pelle. Il condizionale è d’obbligo perché in questo periodo le certezze stanno a zero. Il debutto della nuova “Inter Milano” (vedi articolo) avverrà in concomitanza con la presentazione del nuovo logo dedicato all’evento. In questi giorni sul web chiunque si è scatenato nella realizzazione di concept (a parer di chi scrive, nel 90% dei casi di dubbio gusto…) per cercare di ricostruire questo logo minimal. Poche le informazioni in possesso e una certezza: la “I” di Inter e la “M” di Milano saranno protagoniste. Nonostante le anticipazioni o i presunti spoiler dell’ultima ora, non risulta che il nuovo logo dell’Inter sia già in circolazione. Bisognerà aspettare ancora qualche settimana. La curiosità aumenta (e forse anche un po’ la preoccupazione…).