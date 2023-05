Inter-Milan, una notte da brividi! Inzaghi completi l’opera − CdS

La notte di Inter-Milan, ritorno delle semifinali di Champions League. Si riparte dallo 0-2 dell’andata, Inzaghi non punterà a gestire bensì ad ammazzare subito il match

RISCHIATUTTO − Derby psico o neuro-derby, insomma Inter-Milan sarà da cuori forti. C’è in ballo la finalissima di Istanbul dove si aspetterà la vincente dello scontro titanico fra Manchester City e Real Madrid. L’Inter ha un piccolo vantaggio, ovvero il 2-0 costruito nella gara di andata; il Milan, sgombro di testa, proverà a ribaltarla e ripetere al contrario quello che gli successe il 16 maggio del 2005 in Milan-Liverpool da 3-0 a 3-3. Maldini ha caricato i suoi proprio sul quel precedente. Ma Inzaghi non ha alcuna intenzione di fare regali ai cugini. Vuole in campo una squadra forte, tenace e aggressiva. Praticamente la stessa Inter dell’andata. I nerazzurri dovranno azzannare i rossoneri sin dall’inizio tentando di assestare il colpo finale anziché gestire il match. Un precedente risale agli esordi da allenatore di Inzaghi: 2-0 alla Roma di Spalletti nella semifinale di Coppa Italia, 2-3 nel ritorno andando due volte in vantaggio senza mettere in pericolo la qualificazione. Era il 2017. Spera di ripetersi. L’Inter, tredici anni dopo Mourinho, non può farsi scappare la sesta finale Champions della propria storia.

Fonte: Corriere dello Sport − Fabrizio Patania