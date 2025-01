Inter-Milan, e se Thuram non dovesse farcela? È lotta tra due!

Thuram in dubbio per Inter-Milan, finale di Supercoppa italiana a Riad. Se il francese non dovesse farcela, è bagarre tra due.

OPZIONI – E se Marcus Thuram non dovesse farcela per la finale di Supercoppa italiana contro il Milan, Simone Inzaghi su quale tandem dovrebbe puntare? Tre opzioni e una sola certezza: Lautaro Martinez. Il Toro argentino, che in semifinale ha sbattuto sia contro la bravura di Marco Carnesecchi che contro la sua scarsa verve realizzativa sotto porta, potrebbe avere un partner diverso rispetto al solito. Il francese, out per un problema agli adduttori, rischia di saltare il derby d’Arabia contro i cugini. Mehdi Taremi, Joaquin Correa e Marko Arnautovic scalpitano. Ad oggi c’è una gerarchia.

E se Thuram non dovesse giocare? L’Inter valuta tre ipotesi col Milan

IPOTESI – La soluzione percorribile, nel caso in cui Thuram non dovesse giocare contro il Milan in Supercoppa, sarebbe quella di affiancare a Lautaro Martinez il persiano Taremi. L’ex attaccante del Porto ha già giocato insieme al capitano nel secondo tempo contro l’Atalanta. Buona ripresa di lotta e sacrificio sulla falsariga del numero 10 al suo fianco. Simone Inzaghi potrebbe ripuntare proprio su questa coppia per scardinare la difesa del nuovo Milan di Sergio Conceicao. Appunto quel Conceicao, che ha condiviso con Taremi anni gloriosi al Porto. La seconda soluzione è quella di un tandem tutto argentino: Correa-Lautaro Martinez. Coppia d’attacco sicuramente più imprevedibile e qualitativa rispetto a quella arabo-sudamericana. Il Tucu non gioca una partita da titolare dalla trasferta di Verona in campionato, dove fu autentico protagonista con un gol, due assist e una traversa colpita. Parte più dietro Arnautovic. L’austriaco, in gol l’ultima volta in Coppa Italia con l’Udinese, ha più chance di farsi vedere in corsa d’opera che dall’inizio.