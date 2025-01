Inter-Milan, Taremi o Correa: gli exit poll! La probabile formazione

Domani Inter-Milan, finale di Supercoppa italiana. Dopo le parole in conferenza stampa, Simone Inzaghi e i nerazzurri si sono concentrati sulla rifinitura. Le ultime sulla probabile formazione di Inter-Milan e sulla bagarre in corso tra Mehdi Taremi e Joaquin Correa.

ULTIME – Meno uno a Inter-Milan, derby di Supercoppa italiana che vale il primo trofeo dell’anno. I nerazzurri puntano al quarto successo consecutivo dopo aver vinto le edizioni 2022, 2023 e 2024. Simone Inzaghi, in mattinata, ha parlato in conferenza stampa e lo ha fatto assieme al suo leader e capitano Lautaro Martinez. Dal punto di vista della formazione che scenderà in campo contro i cugini, i dubbi sono pochissimi. E riguardano principalmente l’attacco. Senza Marcus Thuram, Inzaghi si affiderà a uno tra Taremi o Correa. L’iraniano è entrato nella ripresa della semifinale contro l’Atalanta proprio al posto del francese infortunato. Il Tucu ha giocato l’ultima gara da titolare con l’Inter a fine novembre e precisamente al Bentegodi di Verona. in quel caso, l’ex Lazio fu autentico protagonista con due assist, un gol e una traversa centrata.

Taremi o Correa? La probabile formazione di Inzaghi per Inter-Milan

UN SOLO CAMBIO – A parte lo switch obbligato in attacco, per il resto sarà l’Inter dei titolari. Quindi tra i pali c’è ovviamente Yann Sommer, che davanti a sé troverà Bisseck, de Vrij e Bastoni. A centrocampo, inamovibili le due corsie composte da Denzel Dumfries e Federico Dimarco. Al centro, invece, Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. In avanti, la bagarre tra Taremi e Correa. Al momento, il persiano è in vantaggio per affiancare Lautaro Martinez. Correa è carico, ma parte leggermente distaccato. La probabile formazione di Inter-Milan:

(3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez.