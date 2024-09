Inter-Milan sold-out e non solo! Il derby si preannuncia da record

Inter-Milan si avvicina: il primo derby della stagione, nonché capitolo successivo a quello dello scorso 22 aprile in cui i nerazzurri conquistarono il ventesimo scudetto proprio in casa dei rossoneri, andrà in scena domenica 22 settembre. Lo spettacolo sugli spalti è assicurato, con tanto di record vicino

CINQUE MESI DOPO – Inter-Milan è come sempre una delle partite più attese dell’anno: i Campioni d’Italia in carica tornano a sfidare i rossoneri esattamente cinque mesi dopo l’ormai noto derby della seconda stella, quando Francesco Acerbi e Marcus Thuram misero la firma su quella che di fatto è diventata la partita copertina del ventesimo scudetto. Ma questo è un altro campionato e dunque un nuovo capitolo della storia e della rivalità cittadina.

STATI D’ANIMO – L’Inter di Simone Inzaghi, dopo un esordio in campionato zoppicante contro il Genoa, è tornata alla vittoria con il Lecce a San Siro per poi ripetersi sempre in casa contro l’Atalanta, squadra alla quale ha rifilato quattro gol con prestazione brillantissima. Il Milan di Paulo Fonseca non vive un momento semplicissimo con soli due punti conquistati nelle prime tre partite di Serie A, ma soprattutto dopo sei stracittadine perse farà di tutto per non soccombere la settima volta, come sottolinea Alvaro Morata.

SOLDOUT E NON SOLO – Gli ingredienti per un derby combattuto ci sono tutti. E anche i tifosi dell’una e dell’altra squadra rispondono presente: San Siro infatti è già sold-out in ogni ordine di posto, anche i 9mila biglietti destinati al settore ospiti sono stati venduti tutti in poche ore. I tifosi dell’Inter sono come di consueto pronti a spingere Lautaro Martinez e compagni, colorando lo stadio di nerazzurro. Il primo Derby della Madonnina della stagione, inoltre, corre verso il record di incassi, dovuto in buona parte ai prezzi tutt’altro che accessibili dei biglietti: circa 7 milioni di euro dovrebbe essere l’incasso totale.