Inter-Milan, riposo per Hakimi e Young. Sanchez con Lukaku – Sky

Antonio Conte Inter

Inter-Milan è in programma questa sera alle 20:45. I nerazzurri, guidati da Antonio Conte, vogliono proseguire al meglio il cammino in Coppa Italia . Le ultime da Matteo Barzaghi per “Sky Sport”

LE ULTIME – Si avvicina il fischio d’inizio di Inter-Milan, gara valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. I nerazzurri, guidati da Antonio Conte, reduci dal pareggio contro l’Udinese, vogliono ripartire al meglio. Il tecnico nerazzurro, per la stracittadina, ha in mente pochi cambi rispetto all’undici titolare. Handanovic tra i pali, quindi, con Skriniar, deVrij e Kolarov a formare la linea di difesa. A centrocampo confermato Vidal assieme a Brozovic e Barella. A destra ci sarà Darmian, con Perisic sulla corsia di sinistra. In attacco, varata la coppia Lukaku-Sanchez. A riportarlo è Matteo Barzaghi per “Sky Sport”.