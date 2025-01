Inter-Milan, questione di ore: Inzaghi certo! Probabile formazione

Ormai è solo questione di ore per Inter-Milan, finale di Supercoppa italiana. Simone Inzaghi sembra ormai deciso sull’undici da schierare. Di seguito la probabile formazione per Inter-Milan.

ULTIME – La finale di Supercoppa italiana tra Inter e Milan è ormai alle porte, manca veramente pochissimo. Solamente poche ore. Ormai il dado è tratto sia lato Simone Inzaghi che quello Sergio Conceicao. I due allenatori hanno già in mente l’undici che partirà dal primo minuto. I campioni d’Italia in carica, arrivati in finale dopo aver battuto per 2-0 l’Atalanta in semifinale, faranno un solo cambio rispetto alla sfida tutta a tinte neroazzurre di giovedì sera. Il cambio ovviamente, com’è già noto, interesserà l’attacco e in particolare Mehdi Taremi. L’iraniano prenderà il posto di Marcus Thuram, che nonostante le piccole noie fisiche all’adduttore, siederà in panchina. Taremi farà coppia con Lautaro Martinez, come già accaduto nel secondo tempo di Inter-Atalanta. Per il resto, Alessandro Bastoni, uscito malconcio il secondo dell’anno come confermato anche da Simone Inzaghi nella conferenza stampa post partita, giocherà dal primo minuto insieme a Stefan de Vrij e Yann Aurel Bisseck. Di seguito la probabile formazione per Inter-Milan:

La probabile formazione per Inter-Milan di Simone Inzaghi

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez.