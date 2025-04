Inter-Milan, la probabile formazione: Inzaghi cambia ma non sconvolge!

Si avvicina la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Simone Inzaghi opta per qualche cambio e una serie di conferme rispetto all’ultima gara di campionato. Ecco la probabile formazione per Inter-Milan.

FORZE E MOTIVAZIONI – Altro giro, altra corsa per l’Inter di Simone Inzaghi. Dopo il colpo incassato a Bologna i nerazzurri non hanno neanche il tempo di leccarsi le ferite: domani sera a San Siro arriva il Milan per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Il punteggio dell’andata di 1-1, sostanzialmente neutro, fa prevedere uno scontro senza esclusioni di colpi. In ballo c’è, come al solito per i nerazzurri, un bottino dal valore considerevole, come il pass per la finale: per questo gli uomini di Inzaghi devono recuperare le forze e tenere ben a mente le motivazioni. L’allenatore piacentino farà la sua parte, mettendo a punto il miglior undici possibile. Alla vigilia di Inter-Milan, ecco quale dovrebbe essere la probabile formazione.

Inter-Milan, la probabile formazione messa a punto da Inzaghi

LE POSSIBILI SCELTE – Assenti ormai certi in Inter-Milan, Marcus Thuram, Piotr Zielinski e Denzel Dumfries, che non riusciranno a recuperare in tempo. Chi, invece, non sarà disponibile per la prossima gara di campionato – ancora da dover ricalendarizzare – è Alessandro Bastoni ed Henrick Mkhitaryan per via del turno di squalifica da scontare. Per questo motivo i due viaggiano con quasi assoluta certezza verso una maglia da titolari in occasione del match di Coppa Italia. Inzaghi, poi, prevede qualche cambio in ogni reparto. In difesa, per esempio, Benjamin Pavard e Francesco Acerbi dovrebbero lasciare il posto, rispettivamente, ad Aurel Bisseck e Stefan De Vrij. Nella probabile formazione di Inter-Milan si leggono anche i nomi di Davide Frattesi e Marko Arnutovic, come possibili novità rispetto alla sfida di Bologna. Ballottaggio, invece, sulla fascia sinistra tra Carlos Augusto e Federico Dimarco, subentrato nel corso del secondo tempo in campionato. Di seguito il punto sul possibile undici che vedremo domani a partire dalle ore 21.00.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto/Dimarco; Arnautovic, Lautaro Martinez.