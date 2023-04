Inter-Milan, vendita biglietti per l’Euroderby: le prime informazioni

Inter-Milan sarà l’attesissimo derby ritorno delle semifinali di Champions League (vedi calendario) e saranno in tanti a voler acquistare i biglietti. La società ha comunicato le prime informazioni sulle fasi di vendita.

BIGLIETTI INTER-MILAN – “Il passaggio del turno contro il Benfica proietta l’Inter in semifinale di Champions League, un traguardo ma anche un punto di partenza verso un entusiasmante finale di stagione, tutto da vivere. Sarà euro-derby, per la terza volta nella massima competizione europea. Dopo i due confronti in campionato e dopo il trionfo nerazzurro in Supercoppa Italiana a Riyadh, Inter e Milan torneranno ad affrontarsi in un doppio confronto che varrà l’accesso alla finale di Istanbul, in programma sabato 10 giugno.

L’Inter affronterà il Milan in trasferta nella gara di andata, mentre il ritorno sarà in casa dei nerazzurri. L’UEFA ha comunicato le date delle due sfide: l’andata, Milan-Inter, si disputerà il 10 maggio, mentre il ritorno, Inter-Milan, martedì 16 maggio.

Tutte le informazioni sui biglietti per assistere a San Siro a Inter-Milan di martedì 1 6 maggio alle 21:00 , ritorno delle semifinali di Champions League, saranno disponibili su inter.it nei prossimi giorni.

Come sempre la vendita dei biglietti seguirà differenti fasi di vendita: alla prevendita per gli abbonati alla Serie A seguiranno quelle dedicate a Soci Inter Club e titolari tessera Siamo Noi (sottoscritta entro il 18 aprile). Successivamente si aprirà la fase di vendita libera.

FC Internazionale Milano raccomanda a tutti i tifosi di acquistare unicamente attraverso i canali di vendita ufficiali: sul sito inter.it/tickets e nei punti vendita Vivaticket (unicamente per la fase di vendita libera).

Su inter.it/tickets sarà possibile iscriversi all’alert Avvisami quando in vendita, per avere una comunicazione tempestiva sull’avvio delle fasi di vendita dei biglietti”.

Fonte: inter.it