Inter-Milan, precedenti, formazioni, dove vederla e tutte le informazioni

Inter-Milan la finale di Supercoppa Italiana 2024-2025: segui LIVE su Inter-News.it tutte le principali notizie in vista della gara. Il calcio d’inizio è previsto oggi alle ore 20 all’Al-Awwal Park di Riyadh.

LIVE tutte le notizie della partita tra Inter e Milan (ore 20.00): probabili formazioni, ultime news, precedenti, diretta TV, arbitro e molto altro

Ecco la pagina sempre aggiornata, con tutte le ultime novità (in particolare sulle probabili formazioni) e le informazioni principali in attesa della partita che si giocherà quest’oggi. Segui l’avvicinamento in diretta a Inter-Atalanta, con il live dedicato di Inter-News.it:

Dove e quando si gioca Inter-Milan

Al-Awwal Park di Riyadh, lunedì 6 gennaio 2025 ore 20:00

I precedenti di Inter-Milan

Per la terza volta nella storia il derby di Milano assegnerà la Supercoppa Italiana. Due i precedenti: nel 2011 con la vittoria in Cina per 2-1 per i rossoneri; nel 2023 con il netto trionfo nerazzurro, 3-0 a Riyadh con le reti di Dimarco, Dzeko e Lautaro Martinez. L’albo d’oro della competizione vede la Juventus con 9 trofei, l’Inter con 8 (gli ultimi 3 consecutivi) e il Milan con 7 (ultima vittoria nel 2016). Sarà il derby di Milano numero 241: il terzo in Supercoppa Italiana, il quarto in assoluto che assegnerà un trofeo (si aggiunge la Coppa Italia del ’77, vinta dal Milan).

Inter-Milan dove vederla in diretta TV

In TV su Canale 5 (in chiaro), accessibile a tutti. Su Smart TV attraverso l’app Infinity di Mediaset.

Inter-Milan, dove vederla in LIVE streaming

Su qualsiasi device (computer, smartphone e tablet) attraverso l’app e il sito web di Mediaset Infinity (mediasetplay.mediaset.it), utilizzabile da tutti accedendo al servizio Mediaset Play.

Inter-Milan su Canale 5: i telecronisti

La telecronaca della partita su Canale 5 sarà affidata alla coppia Massimo Callegari e Massimo Paganin.

Gli indisponibili della partita

Inter: Benjamin Pavard, Francesco Acerbi e Raffaele Di Gennaro (tutti per infortunio);

Milan: Florenzi, Okafor, Chukwueze (per infortunio).

L’arbitro della partita

Simone Sozza della sezione di Seregno. Gli assistenti saranno Carbone e Tegoni, il quarto ufficiale sarà Fabbri, VAR dell’incontro Marini, Assistente VAR Doveri, mentre l’assistente di riserva sarà Perrotti.

Conferenze stampa alla vigilia

Simone Inzaghi: «Il derby è una partita particolare, emozionante. Inoltre mette in palio un trofeo: è il 13° che mi gioco personalmente. Ci ricordiamo partite meravigliose: quella del 22 aprile, quella qui a Riyadh di due anni fa, ma anche l’ultima che abbiamo meritato di perdere in campionato. Conosciamo i principi di Conceiçao, è un allenatore verticale, che dà grande organizzazione. Le sue squadre non mollano mai, nella ripresa con la Juventus hanno meritato di passare il turno. L’importanza di Lautaro è chiara: gestisce al meglio la fascia di capitano, l’altra sera ha fatto una grande partita. Io sono stato un attaccante, meno forte di lui, e so cosa vuol dire quando non fai gol. Contro l’Atalanta ha giocato benissimo, non ha segnato ma ha lavorato tantissimo.». Clicca qui per la conferenza stampa integrale.

Sergio Conceicao: «Spero che la squadra stia meglio di me, che non sto tanto bene. Stiamo preparando questa finale contro un’Inter forte, abituata a vincere, con uno stesso allenatore e tanti calciatori che giocano insieme da molto tempo. Noi dobbiamo guardare alla nostra situazione, sappiamo che è difficile, ma in mezzo alle difficoltà dobbiamo essere uomini. Sentimenti per la mia ex squadra? Non ho sentimenti particolari verso nessuna squadra. Le mie emozioni sono rivolte ai calciatori che alleno, di cui voglio fame, ambizione, voglia di vincere un titolo. Mezzo passo lo abbiamo fatto, ora manca il restante. Leao? Vediamo. Oggi abbiamo l’allenamento, per cui potremo accertare le sue condizioni. Domani vedrete la mia scelta». Clicca qui per la conferenza stampa integrale.

Probabili formazioni Inter-Milan

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez.

In panchina: J. Martinez, Calligaris; Aidoo, Alexiou, Palacios, Darmian, Carlos Augusto, Buchanan, Berenbruch, Asllani, Frattesi, Zielinski, Arnautovic, Thuram, Correa.

Allenatore: Simone Inzaghi

Milan (4-4-1-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Thiaw, T. Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders, Jimenez; Pulisic, Morata.

In panchina: Sportiello, Torriani; Calabria, Pavlovic, Bartesaghi, Terracciano, Bennacer, Loftus-Cheek, Vos, Zeroli, Traoré, Leao, Abraham, Camarda, Jovic.

Allenatore: Sergio Conceicao