Inter-Milan, Perisic brilla ma non basta. Male Handanovic: le pagelle – CdS

L’Inter fa tutto da sola, domina la partita e poi va in blackout. Con le sostituzioni la squadra cala di rendimento e di lucidità. Perisic brilla, ma non basta, male de Vrij: di seguito le pagelle della partita secondo il Corriere dello Sport.

LE PAGELLE – L’Inter perde in rimonta contro il Milan dopo aver dominato il derby per oltre un tempo. Nel corso della partita perde di lucidità e probabilmente con i cambi la squadra cala di rendimento. Male soprattutto Samir Handanovic, il peggiore in campo secondo il quotidiano romano (voto 5): una parata non semplice su Tonali, ma sul 2-1 va giù in ritardo e il tiro di Giroud non è imparabile. Bene Skriniar e Bastoni, attenti come al solito, meno Stefan de Vrij che perde i duelli aerei con Giroud, e anche il duello in occasione dell’1-2: voto 5 anche per l’olandese. Molto bene Dumfries, tra i migliori in campo insieme a Dzeko e Perisic: l’olandese schiaccia Hernandez sulla fascia destra provocando anche l’espulsione e sfiorando il gol. Voto 7 anche per per il centravanti bosniaco, che non segna, ma gioca di sponda e illumina l’attacco nerazzurro. Ivan Perisic, invece, è il migliore in campo: travolge Calabria sulla fascia sinistra e trova il gol del momentaneo vantaggio: voto 7,5.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti