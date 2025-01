Inter-Milan, per Correa titolarità in salita: mini allarme! Poi Thuram

La rifinitura dell’Inter è finita da pochi minuti. In vista di Inter-Milan, finale di Supercoppa italiana, Inzaghi ha ricevuto novità non buone su Correa e Thuram.

ULTIME – Meno uno a Inter-Milan, derby di Supercoppa italiana che vale il primo trofeo dell’anno. I nerazzurri puntano al quarto successo consecutivo dopo aver vinto le edizioni 2022, 2023 e 2024. Simone Inzaghi, in mattinata, ha parlato in conferenza stampa e lo ha fatto assieme al suo leader e capitano Lautaro Martinez. Dal punto di vista della formazione che scenderà in campo contro i cugini, i dubbi sono pochissimi. E riguardano principalmente l’attacco. Senza Marcus Thuram, Inzaghi aveva il dubbio se affidarsi a uno tra Taremi o Correa. L’iraniano è entrato nella ripresa della semifinale contro l’Atalanta proprio al posto del francese infortunato. Il persiano, a meno di clamorosi scenari, partirà titolare. Anche perché Correa si è allenato a parte e non con il gruppo. L’argentino soffre di qualche malanno fisico, andrà in panchina. Il Tucu ha fatto differenziato con Marcus Thuram. Il francese non dovrebbe farcela per la finale, ma sarà comunque in panchina per supportare i suoi compagni da fuori.

Taremi verso Inter-Milan: Correa e Thuram fanno differenziato alla vigilia

UN SOLO CAMBIO – A parte lo switch obbligato in attacco, per il resto sarà l’Inter dei titolari. Quindi tra i pali c’è ovviamente Yann Sommer, che davanti a sé troverà Bisseck, de Vrij e Bastoni. A centrocampo, inamovibili le due corsie composte da Denzel Dumfries e Federico Dimarco. Al centro, invece, Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. In avanti, Taremi affiancherà Lautaro Martinez. . La probabile formazione di Inter-Milan:

(3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez.