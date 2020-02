Inter-Milan, l’urlo di San Siro: in 75mila. Nerazzurri oltre il milione – GdS

Inter-Milan, si va verso il tutto esaurito a San Siro. In attesa di nuovi aggiornamenti sul fronte nuovo San Siro, le due milanesi si godono quello attuale, nessuno come loro: i nerazzurri in particolare secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, superano il milione di tifosi presenti.

OLTRE IL MILIONE – Inter-Milan si giocherà nel fuoco di San Siro con una cornice di oltre 75mila tifosi. L’Inter in Italia non ha rivali, e da anni migliora sempre guadagnando tifo a San Siro: “infatti riempie il Meazza in Serie A (media stagionale di 64.889 spettatori); ha incassato cifre iperboliche in Champions League (il match decisivo contro il Barcellona, a dicembre, ha portato la bellezza di 7,8 milioni di euro nelle tasche nerazzurre: record per un nostro club); sta andando forte anche in Coppa Italia (40mila di media nelle due uscite contro Cagliari e Fiorentina) e la semifinale di andata di mercoledì prossimo contro il Napoli viaggia già verso quota 50mila”. Inoltre secondo quanto riportato sempre dalla rosea, gli spettatori delle partite dell’Inter da inizio stagione sono 981.743 con quattro partite che hanno già superato i 70mila (come il Derby di andata con “solo” 70.440 spettatori) già una in più rispetto alla stagione 2018/2019.