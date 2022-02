Inter-Milan, Inzaghi ritrova un sudamericano. Attesa per gli altri due

Si avvicina il derby di Milano tra Inter e Milan. Inzaghi deve fare i conti con il rientro ritardato dei sudamericani. Soltanto uno è già ritornato, gli altri attesi per giovedì

SUDAMERICANI − È la settimana del derby di Milano. Inter-Milan infiammerà il primo weekend di febbraio con una partita già decisiva per le sorti scudetto. Simone Inzaghi non può lavorare però con tutta la rosa a disposizione a causa della trasferta transatlantica dei sudamericani. Matias Vecino è già ritornato dall’Uruguay, mentre rimane l’attesa per gli altri due. Lautaro Martinez e Alexis Sanchez, infatti, si rivedranno ad Appiano Gentile soltanto nella giornata di giovedì, ovvero a due giorni dalla stracittadina. Entrambi, infatti, saranno impegnati tra oggi e domani rispettivamente in Argentina-Colombia e Bolivia-Cile.