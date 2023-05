Inter-Milan, Inzaghi punta sugli 11 dell’andata! La probabile – SM

Inter-Milan andrà in scena martedì alle ore 21. Secondo SportMediaset per il ritorno dell’Euroderby di Champions League Inzaghi dovrebbe affidarsi agli undici scesi in campo all’andata

SCELTE – Si avvicina il ritorno della semifinale di Champions League fra Inter e Milan. Secondo quanto riferito da SportMediaset Inzaghi, dovrebbe affidarsi all’undici che ha sconfitto i rossoneri nel match d’andata. In porta torna Onana, in difesa pronti Darmian, Acerbi e Bastoni. A centrocampo Calhanoglu più di Brozovic per un posto in cabina di regia. In attacco si rivedranno Dzeko e Lautaro Martinez dal 1′. Di seguito la probabile formazione dell’Inter.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan; Lautaro Martinez, Dzeko.

Fonte: SportMediaset.it