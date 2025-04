Inter-Milan, Inzaghi cambia idea e fa turnover? Dentro 5 riserve – Sky

Nella rifinitura di questa mattina, Inzaghi ha provato una formazione diversa rispetto a quella della vigilia di ieri. Per Inter-Milan si attendono cinque riserve in campo.

TANTI CAMBI – Inter-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Questa sera a San Siro, fari puntati sul quinto e ultimo derby stagione, che vale la finalissima di Roma. Oggi rifinitura in mattinata ad Appiano Gentile per Simone Inzaghi, che stravolge rispetto a quanto provato ieri nella vigilia della partita. Infatti, dai titolarissimi, scrive Sky Sport, si potrebbe passare ad una formazione ricca di seconde linee. Si contano addirittura cinque cambi: dal cambio già concordato tra Sommer e Josep Martinez tra i pali, all’ingresso dal primo minuto dei vari Yann Aurel Bisseck, Stefan de Vrij, Kristjan Asllani e Mehdi Taremi. Sicuramente, se Inzaghi dovesse confermare questi cambi, sarebbe comunque una sorpresa. Uscirebbero dalla formazione titolare Pavard, Acerbi e Calhanoglu. Taremi vincerebbe il ballottaggio con Joaquin Correa. Allo stadio San Siro, che per l’occasione sarà a maggioranza nerazzurra, si ripartirà dall’1-1 dell’andata. In caso di parità anche nei 90′ regolamentari, si andrà ai supplementari. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Milan.

La probabile formazione di Inter-Milan con 5 cambi per Inzaghi

Inter (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez Martinez, Taremi.