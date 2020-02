Inter-Milan: Handanovic vuole esserci, oggi il test decisivo? – Sky

Condividi questo articolo

Inter-Milan di domenica sera si avvicina a grandi passi. Samir Handanovic è ancora il grande dubbio in casa nerazzurra, il capitano potrebbe fare un test decisivo nell’allenamento di oggi pomeriggio. Il punto di Matteo Barzaghi in collegamento da Appiano Gentile per “Sky Sport”

HANDANOVIC E GLI ALTRI DUBBI – Samir Handanovic è ancora il grande rebus per l’Inter e Antonio Conte in vista del derby di domenica. Le ultime sulle condizioni del capitano nerazzurro e sugli altri dubbi di formazione: «Eriksen può cominciare dalla panchina, è uno dei dubbi di Conte e se lo porterà fino a domenica. A centrocampo si può giocare con Brozovic, Barella e Vecino che è un centrocampo più rodato. Eriksen al posto di Vecino darebbe più classe ma meno certezze nel gioco. Bisogna capire in difesa chi giocherà tra D’Ambrosio e Godin, a sinistra poi Young si è dimostrato subito in grado di giocare e dare qualità, a destra dovrebbe esserci Candreva. In attacco titolari Lukaku e Sanchez. Il grande dubbio è sempre Handanovic, siamo curiosi di sapere se oggi di saranno sviluppi, se proverà sul campo il contatto col pallone visto che ha sempre lavorato a parte in questi giorni. La formazione al momento è con Padelli, ma siamo pronti ad aggiornare su sviluppi positivi, Handanovic vuole giocare questo derby».