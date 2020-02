Inter-Milan: Handanovic cerca il miracolo, un dubbio a centrocampo – Sky

Inter-Milan di domenica sera si avvicina a grandi passi e in casa nerazzurra ci sono ancora dei grandi dubbi legati alla possibile presenza del capitano Samir Handanovic. Per Antonio Conte anche un dubbio a centrocampo

HANDANOVIC E GODIN – L’Inter cerca il recupero miracoloso del capitano Samir Handanovic, mentre Godin scalpita per un posto vista la squalifica di Bastoni: «L’Inter si allena nel pomeriggio. Bisogna capire se Godin potrà giocare in difesa vista la squalifica di Bastoni, lui che di solito si gioca il posto con Bastoni. Al momento Handanovic non si sta allenando, questo era previsto e atteso. Non dovrebbe giocare in teoria, ma stiamo parlando di un giocatore importante, un capitano, dobbiamo considerare che possa fare il miracolo. Bisogna però ragionare nell’arco dei 90 minuti perché se Handanovic non ce la fa a cambi finiti è un problema. Handanovic deve dare l’ok, lui vorrebbe giocarlo, ma bisogna calcolare i cambi».

GLI ALTRI DUBBI – Gli altri dubbi di formazione per Antonio Conte, il rebus più grande è a centrocampo dove gli unici sicuri sono Barella e Brozovic: «Sensi potrebbe andare in panchina, a centrocampo bisogna capire cosa vorrà fare Conte. Con Vecino, Barella e Brozovic la squadra è più rodata, con Eriksen avrebbe più imprevedibilità, tocco del campione e classe quindi Vecino o Eriksen? Eriksen entra in un calcio diverso, in una posizione che per Conte è quella più difficile da far imparare ai suoi giocatori. Le mezzali sono il fulcro del gioco, infatti contro l’Udinese Conte gli diceva di allargarsi. Sono meccanismi che sta imparando. Sarebbe bello vederlo in un derby, il grande dubbio è quindi Vecino o Eriksen».