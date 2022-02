Inter-Milan, grave errore dell’arbitro Guida sul gol di Giroud: la moviola – CdS

Inter-Milan, l’arbitro Guida prova a mantenere la calma tra le squadre ma commette un grave errore in occasione del primo gol rossonero.

LA MOVIOLA – Inter-Milan, partita non facile da gestire, Guida prova a mantenere la calma ma commette un errore sull’azione da cui nasce il primo gol rossonero. Giroud si scontra con Sanchez commettendo fallo il direttore di gara avrebbe dovuto fischiare, ma la valutazione dell’intervento spettava solo a lui che era in pieno controllo dell’azione ed aveva potuto vedere l’intera dinamica dell’episodio, per questo il VAR non è intervenuto. Sul taccuino di Guida, inoltre, manca un cartellino giallo a Theo Hernandez al 42′ con il braccio largo su Barella. Al 44′ manca un giallo anche a Dzeko, che commette un fallo da dietro su Tonali. Corretto il cartellino rosso nei confronti di Hernandez. Voto 5,5 per l’arbitro Guida secondo il quotidiano romano.

Fonte: Corriere dello Sport – Dario Cervellati