Inter-Milan, un derby ricco di significati e non solo per i cugini

Inter-Milan è alle porte. Sarà un derby fondamentale non solo per Fonseca e i rossoneri, ma anche per la Beneamata.

CHE NOTTE! – La notte del derby, la notte della partita diversa dalle altre, la notte dell’ultima spiaggia (per uno degli altri). Insomma, Inter-Milan ha tanti, tantissimi significati. Domani sera, il Meazza accenderà le luci per una delle stracittadine più infuocate degli ultimi anni. Ovviamente non avrà il carico della doppia notte europea del maggio 2023 e nemmeno quella “stellata” dello scorso 22 aprile, ma sarà comunque una notte di fuoco: un’altra mille e una notte. Sì, perché l’Inter per la seconda volta di fila può trasformarsi nell’incubo di un tecnico del Milan: Simone Inzaghi, dopo aver fatto fuori Stefano Pioli (col sesto derby di fila e con lo scudetto sbattuto in faccia), può trasformarsi nell’angelo castigatore di Paulo Fonseca. Il portoghese è nei guai: con un’altra sconfitta sarà fuori da Milano nel giro di 24 ore.

Inter-Milan, i bonus sono finiti: il banco di prova

RISPOSTA CHIARA – Ma Inter-Milan non sarà solamente una notte di fuoco solo per i cugini rossoneri, perché anche per la Beneamata sarà un altro banco di prova non banale. Dopo l’esame all’università di Guardiola, con tanto di pari contro Haaland e il Manchester City, i nerazzurri si preparano a chiudere questo trittico di partite post sosta, che si è aperto anche con il pari deludente sul campo del Monza. Durante questo avvio di campionato, i campioni d’Italia hanno già utilizzato due bonus, quello a Marassi contro il Genoa e successivamente quello al Brianteo contro la squadra di Alessandro Nesta. Il derby contro il Milan, da questo punto di vista, sarà decisamente indicativo. Se è vero che il campionato rimane un obiettivo concreto e ben fissato sul percorso dell’Inter, è tempo allora di cambiare definitivamente marcia. Occorre dare una chiara e definitiva risposta alle avversarie!