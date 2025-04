Inter-Milan, Correa titolare! E da Bologna Inzaghi ne cambia solo 2

L’Inter domani scenderà in campo contro il Milan, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Solo due cambi per Inzaghi rispetto alla trasferta di Bologna. Correa verso la titolarità per Inter-Milan.

SCELTE – Correa va verso un’altra maglia da titolare, dopo quella di Bologna. In vista di Inter-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia, Simone Inzaghi pensa ancora al duo argentino con Lautaro Martinez per cercare di scardinare la difesa rossonera. Nonostante la prova non eccelsa di domenica, il Tucu ha ancora grandi chance per giocare dall’inizio. I nerazzurri infatti si sono allenati ad Appiano Gentile. Marcus Thuram non è sceso in campo e quindi non ci sarà domani sera, mentre sia Dumfries che Zielinski si sono allenati a partite. Ritornando alla formazione per il quinto derby stagionale, Inzaghi dovrebbe effettuare solamente due cambi rispetto all’undici iniziale di Bologna: fuori Yann Sommer e Carlos Augusto. Dentro dal primo minuto Josep Martinez tra i pali, il portiere di coppa, e Federico Dimarco a sinistra. Per il resto, Inzaghi sceglierà l’undici migliore con l’intoccabile centrocampo formato da Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan. La probabile formazione per il derby.

La probabile formazione di Inter-Milan: due cambi e Correa in campo

Inter (3-5-2): Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, Thuram.