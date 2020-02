Inter-Milan 0-2 al 45′, Rebic e Ibrahimovic ringraziano Padelli

Termina il primo tempo di Inter-Milan, derby di Milano e sfida valevole per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A. Clicca QUI per seguire la cronaca live minuto per minuto a cura di Inter-News.it.

PRIMO TEMPO – Partenza migliore del Milan, che prova diverse volte nei primi minuti a trovare subito la rete del vantaggio. Al 7′ brividi sulla schiena dei tifosi nerazzurri con Rebic che batte a rete da posizione favorevole, ma il suo tiro viene ribattuto da Diego Godin. Al 9′ rossoneri vicinissimi alla rete: recupero palla sulla trequarti, Calhanoglu batte con il destro dalla distanza, ma il pallone va a stamparsi sul palo prima di essere bloccato da Padelli. Al 19′ reazione della squadra di “casa”, con Alexis Sanchez che trova la testa di Godin da calcio d’angolo, ma il pallone sfila fuori di un soffio a Donnarumma battuto. Al 24′ Romelu Lukaku si mangia in velocità Alessio Romagnoli, palla in mezzo per Vecino il cui tiro viene respinto da un intervento prodigioso di Donnarumma che evita l’1-0. Al 40′ arriva il vantaggio per la squadra di Pioli: Ibrahimovic sale in cielo a prendere un cross dalla distanza, Padelli sbaglia goffamente l’uscita e il pallone termina sui piedi di Ante Rebic che deve semplicemente appoggiare in rete. Al 46′, appena prima del fischio di fine primo tempo, altro erroraccio di Padelli che interviene malissimo su un colpo di testa di Ibrahimovic che vale lo 0-2 all’intervallo per i rossoneri.

INTER 0 – 2 MILAN

MARCATORI: Rebic (M) al 40′, Ibrahimovic (M) al 45’+1

INTER (3-5-2): 27 Padelli; 2 Godin, 6 de Vrij, 37 Skriniar; 87 Candreva, 8 Vecino, 77 Brozovic (C), 23 Barella, 15 Young; 9 Lukaku, 7 Sanchez.

A disposizione: 1 Handanovic, 35 Stankovic; 13 Ranocchia, 33 D’Ambrosio; 11 Moses, 12 Sensi, 18 Asamoah, 20 Borja Valero, 24 Eriksen, 32 Agoumé, 34 Biraghi; 30 Esposito.

Allenatore: A. Conte

MILAN (4-4-1-1): 99 Gianluigi Donnarumma; 12 Conti, 24 Kjaer, 13 Romagnoli (C), 19 Theo Hernandez; 7 Castillejo, 79 Kessié, 4 Bennacer, 18 Rebic; 10 Calhanoglu; 21 Ibrahimovic.

A disposizione: 1 Begovic, 90 Antonio Donnarumma; 2 Calabria, 22 Musacchio, 46 Gabbia; 5 Bonaventura, 20 Biglia, 39 Paquetá, 56 Saelemaekers, 93 Laxalt, 94 Brescianini; 17 Rafael Leao.

Allenatore: S. Pioli

Note: Palo di Calhanoglu (M) al 9′; Ammoniti: ; Sostituzioni: ; Recupero: 1′