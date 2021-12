Inter miglior attacco ma anche seconda miglior difesa: il ritorno del muro – TS

L’Inter è una macchina da guerra e lo dimostrano i numeri: con 43 gol è il migliore attacco. Ma, come sottolineato questa mattina da TuttoSport (che ha analizzato il rendimento di ogni singolo difensore), è anche la seconda miglior difesa.

IL MURO – Se l’Inter adesso subisce poco, è chiaramente merito di tutta la squadra, ma andando ad analizzare il rendimento dei difensori, si nota come finora stiano tenendo standard altissimi, anche chi solitamente trova meno spazio tra le scelte di Simone Inzaghi. Milan Skriniar ad oggi non ha praticamente mai sbagliato una partita. Stefan de Vrij è il solito pilastro difensivo e quando è rimasto fermo ai box, Andrea Ranocchia lo ha sostituito in maniera perfetta. Stesso discorso riguarda Danilo D’Ambrosio, che ha fatto il suo quando è stato chiamato in causa (trovando anche la via del gol). Alessandro Bastoni è quello che ha avuto qualche difficoltà a inizio stagione, ma adesso è tornato a livelli eccellenti. Federico Dimarco è la vera sorpresa e quando è stato schierato da terzo di sinistra anche lui ha sempre dato il suo contributo. Il tutto senza dimenticare il lavoro degli esterni, efficaci in attacco e importantissimi in copertura.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini