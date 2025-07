Inter, mercato no-stop: si lavora a centrocampo e difesa – CdS

Nonostante qualche arrivo sia già stato definito, l’Inter continua a guardare con attenzione al mercato in entrata, scrive il Corriere dello Sport.

REPARTI – Come riporta il Corriere dello Sport, l’Inter ha già piazzato tre colpi in entrata — Sucic, Luis Henrique e Bonny — ma la campagna acquisti non è ancora chiusa. Il tecnico Cristian Chivu potrà contare su ulteriori rinforzi, anche se dovrà attendere che alcune cessioni portino i fondi necessari per concludere gli affari in programma. L’obiettivo della dirigenza è rafforzare almeno due reparti: il centrocampo e la difesa. Per la mediana, l’Inter cerca il sostituto di Calhanoglu, la cui permanenza resta in bilico. A prescindere dal futuro del turco, un nuovo centrocampista arriverà: la priorità resta Ederson dell’Atalanta, valutato almeno 60 milioni, cifra difficile da raggiungere senza un piano finanziario strutturato. In alternativa, si seguono Richard Rios del Palmeiras, che costa circa 30 milioni ed è conteso anche dall’Al Hilal, e Frendrup del Genoa, opzione più accessibile ma comunque apprezzata per le sue qualità tecniche.

Inter, attenzione particolare alla difesa

IDEE – In difesa, l’uomo in cima alla lista di Chivu è Leoni, giovane talento del Parma, che il tecnico ha già allenato e promosso da titolare. Tuttavia, la concorrenza è alta: su di lui ci sono anche Milan, Juventus e diversi club inglesi. Il presidente Krause non sembra intenzionato a cederlo subito e chiede più di 30 milioni, puntando a valorizzarlo ulteriormente. L’Inter, che lo aveva già seguito in passato, è decisa a non lasciarselo sfuggire e potrebbe accettare di lasciarlo un altro anno in prestito al Tardini pur di bloccarlo. Come alternativa resta viva la pista De Winter del Genoa, anche lui valutato circa 30 milioni, mentre sembra sfumata quella di Mosquera, ormai vicino all’Arsenal.

ATTACCO – Sul fronte offensivo, con gli arrivi di Bonny e il rientro di Pio Esposito, la rosa è quasi al completo, ma se Taremi dovesse partire, l’Inter vorrebbe inserire un quinto attaccante, con caratteristiche di fantasia e capacità di dribbling. Il colpo last-minute potrebbe arrivare proprio in quel settore.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno