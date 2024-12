L’Inter e il mercato di gennaio: cosa prevede? Lavori di… Anticipo

Pochi giorni e scatterà il mercato invernale. L’Inter, che ieri ha visto il suo presidente Giuseppe Marotta protagonista in una lunga intervista su Sky Sport, sta pensando già ad una strategia.

SESSIONE DI PREPARAZIONE – Luca Marchetti, dal suo editoriale su Tmw, ha parlato del mercato di Inter e Milan. Il giornalista, in merito alla situazione dei nerazzurri, aggiorna in questo modo: «Le due milanesi non sembrano aver bisogno di molto. L’Inter di sicuro – per ammissione dello stesso Marotta – non farà nulla in questa sessione di mercato ma magari si preparerà alla prossima. Il Milan non crede che i problemi siano relativi al mercato: anzi. La posizione di Fonseca è chiaramente appesa ai risultati. La vittoria contro il Verona è stata certamente utile per non aprire la crisi, ma non è stata una vittoria convincente sotto il profilo del gioco (anche se bisogna dire che questo fine settimana tutte le big hanno faticato pur vincendo). La stessa Atalanta oggi non ha bisogno di nulla: tutto gira alla perfezione»