Inter, mercato e non solo: gli obiettivi di centrocampo e attacco

L’Inter di Inzaghi non sta attraverso il suo miglior periodo. Anzi, è noto a tutti come il mese di aprile sia fondamentale per il futuro del tecnico piacentino sulla panchina nerazzurra. Il finale di stagione condizionerà anche il mercato estivo, che per la società sembra già essere iniziato

TESTA AL MERCATO – L’Inter sta vivendo un momento di stagione molto delicato. La posizione in campionato non è quella auspicata dai tifosi e dirigenza a inizio stagione. I 21 punti di distacco dalla capolista Napoli, a dieci giornate dalla fine della Serie A, sono un’enormità. Nonostante i quarti di finale di Champions League con il Benifica, le semifinali di Coppa Italia con la Juventus e la Supercoppa Italiana conquistata contro il Milan, alla Pinetina non si è assolutamente soddisfatti del cammino in massima serie. Ecco perché il club si sta già muovendo in ottica calciomercato. Per farsi trovare pronto. E avere ben chiari gli obiettivi nella prossima estate.

Un nuovo attaccante nerazzurro

NUOVO BOMBER – Romelu Lukaku ha finora deluso, tra infortuni e gol clamorosamente sbagliati. Di proprietà del Chelsea, a fine stagione farà ritorno in Inghilterra, tranne clamorosi sviluppi attualmente non pronosticabili. Ecco perché la dirigenza nerazzurra si sta guardando intorno, alla ricerca di un valido attaccante nell’eventualità di addio del belga. A tal riguardo piace l’oriundo Mateo Retegui del Tigre (in prestito con diritto di riscatto dal Boca Juniors, ndr), protagonista di recente con la Nazionale Italiana di Roberto Mancini. Per l’italo-argentino due reti in due gare di qualificazione agli Europei, impressionando positivamente gli addetti ai lavori per la buona confidenza con il gol. Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbero diverse le società interessate al 23enne azzurro ma l’Inter avrebbe già trovato un accordo di massima con il club argentino. Il costo dell’operazione si aggirerebbe intorno ai 18 milioni di euro. Nel giro di qualche settimana si potrebbe concludere l’affare. Retegui sarebbe un importante tassello in vista della prossima stagione. Al giocatore sono però interessate anche altre squadre, tra cui la formazione tedesca dell’Eintracht Francoforte, alla ricerca di un promettente attaccante con un buon fiuto del gol.

Un nuovo centrocampista di fascia

ESTERNO CERCASI – Possibile l’uscita di Denzel Dumfries in estate se dovesse giungere una buona offerta. Ecco perché il club sta sondando il terreno alla ricerca di un valido sostituto dell’olandese per la fascia destra. Si vuole puntare su un giocatore giovane e di prospettiva. Il nome nuovo delle ultime ore è quello di Ivan Fresneda. Il cartellino del giocatore è del Real Valladolid di Ronaldo “Fenomeno”, ex stella dell’Inter e proprietario di maggioranza del club spagnolo. Il costo dell’operazione si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Seguito anche da Manchester United e Newcastle, il club nerazzurro potrebbe però avere una corsia preferenziale grazie agli ottimi rapporti proprio con Ronaldo. Le parti si risentiranno nel corso delle prossime settimane.

Salerno all’orizzonte in campionato

PROSSIMA TRASFERTA – Nel frattempo, indipendentemente da Coppa Italia e Champions League, bisogna assolutamente migliorare la classifica in Serie A e accedere tra le prime quattro del campionato. Non sono ammessi più passi falsi, a partire dal prossimo impegno in trasferta contro la Salernitana. I tre punti sono d’obbligo dopo tre sconfitte consecutive in Serie A. Malgrado il momento difficile, i nerazzurri restano i netti favoriti per la vittoria, secondo le quote sul calcio di Salernitana-Inter. Il successo dei ragazzi di Simone Inzaghi allo Stadio “Arechi” viene infatti dato a 1.39 (2), il pareggio a 4.95 (X), la sconfitta a 7.15 (1). Anche gli esperti, dunque, si aspettano un riscatto immediato in campionato, a partire proprio da Salerno. Soltanto dopo aver conquistato i tre punti sarà possibile concentrarsi sull’importantissima sfida Champions League contro il Benfica della settimana seguente: un passo alla volta.