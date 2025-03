Inter, martedì 6 rientri ad Appiano Gentile. Udinese in vista – CdS

L’Inter potrà beneficiare del ritorno ad Appiano Gentile di 6 dei calciatori impegnati con le rispettive Nazionali durante la sosta attualmente in corso: l’obiettivo è preparare al meglio la sfida con l’Udinese.

IL PUNTO – L’Inter sfiderà l’Udinese nel match valido per la trentesima giornata di Serie A. Il club nerazzurro vede alla gara contro i friulani come un crocevia importante nei discorsi relativi al raggiungimento dell’obiettivo dello scudetto, nella consapevolezza di quanto sia importante ogni gara da qui al termine della stagione. Di fronte, però, ci sarà una compagine che ha fatto dell’intensità e della compattezza alcune delle sue cifre caratteristiche. Con Kosta Runjaic sulla propria panchina, infatti, la squadra friulana si è ben disimpegnata contro ogni avversario, a prescindere dal suo livello e dal suo blasone.

Inter, 6 rientri ad Appiano Gentile in vista dell’Udinese

ATTESA – L’Inter potrà iniziare a lavorare con alcuni dei suoi calciatori più rappresentativi in vista dello scontro con l’Udinese di domenica 30 Marzo a San Siro. Nella giornata di martedì, infatti, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi potrà riaccogliere ad Appiano Gentile 6 dei calciatori impegnati con le rispettive Nazionali durante la sosta: Marko Arnautovic, Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Yann Bisseck, Hakan Calhanoglu e Davide Frattesi. Tali giocatori si aggiungeranno a coloro che sono rimasti ad Appiano in quanto non convocati in Nazionale o per ragioni legati alle proprie condizioni fisiche. Con Lautaro Martinez e Denzel Dumfries che si sottoporranno ad esami strumentali volti ad accertare l’entità dei propri problemi fisici.

Fonte: Corriere dello Sport