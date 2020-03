Inter, Marotta ha già approcciato Castrovilli! Conte gradisce – GdS

“La Gazzetta dello Sport” sottolinea il grande interesse dell’Inter per Gaetano Castrovilli. Il giovane centrocampista viola ha una valutazione molto alta, e su di lui c’è tanta concorrenza. Marotta si era già mosso in autunno per impostare una trattativa. Il colpo sarebbe molto gradito ad Antonio Conte

INNAMORATI – Se il calcio si ferma, il mercato difficilmente smette di riempire le giornate. Questo accade quando il pallone rotola, figuriamoci in situazioni di emergenza. Il calciomercato, forse, aiuta ad avere un pensiero diverso. Ma l’Inter su Gaetano Castrovilli si è mossa da tempo. Non è un pensiero macchinoso, saltato fuori con la noia delle giornate. Giuseppe Marotta e Steven Zhang vogliono dare nuova linfa ad un mercato che raccoglie caratteristiche precise: calciatori giovani, talentuosi e possibilmente italiani. Dopo Nicolò Barella e Stefano Sensi (sul quale aleggia l’ombra del riscatto), il futuro del centrocampo nerazzurro si chiama appunto Castrovilli.

GIOIELLI DI FAMIGLIA – L’ex Bari ha firmato con la Fiorentina un corposo rinnovo di contratto ad ottobre: ingaggio da 1,5 milioni, a salire, fino al 30 giugno 2024. Daniele Pradè, ds Viola, si è affrettato a mettere nero su bianco dopo aver visto di cosa fosse capace il ragazzo. La valutazione stimata per cederlo ruota attorno ai 40 milioni di euro. A gennaio il Napoli si è visto rispondere con un educato ‘No, grazie‘ all’offerta di 35 più 5 di bonus. Segnale di quanto il presidente Rocco Commisso consideri lui e Federico Chiesa (per il quale continua lo storico duello tra Juventus ed Inter) praticamente incedibili.

STRATEGIA – Antonio Conte gradirebbe tantissimo un profilo come Castrovilli. Mezzala destra o sinistra, grandissima qualità, fantasia nel dribbling e per finire anche il vizietto del gol. Marotta aveva provato ad intavolare una trattativa prima della sessione di mercato invernale, puntando sull’inserimento di qualche contropartita tecnica gradita ai toscani. Si era parlato anche di Matteo Politano, che poi ha scelto il Napoli. La formula potrebbe essere sfruttata per abbassare le richieste viola, ma bisognerà fare attenzione alla folta concorrenza.

CONCORRENZA – Già, perché l’esordio in Nazionale (il 15 novembre, nel 3-0 contro la Bosnia) ha incrementato la quantità di hype attorno al ragazzo. Probabile che l’Inter, attualmente in pole su Castrovilli, torni a bussare alla porta della Fiorentina dopo l’emergenza coronavirus. Ma bisognerà fare in fretta: dall’estero sono arrivati i primi sondaggi di alcuni club di Premier League e del Borussia Dortmund. Non è un mistero che anche Fabio Paratici e la Juventus annusino il suo talento. I nerazzurri dovranno muoversi celermente, per garantirsi una fetta importante di futuro in mediana.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Francensco Fontana