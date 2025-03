L’Inter e le manovre anti Udinese e Milan: staffetta in attacco – CdS

Meno uno e inizia il grande tour de force dell’Inter. Domani i nerazzurri giocheranno contro l’Udinese, poi sarà derby col Milan più altre sette partite. Inzaghi comincia le sue manovre in attacco. Pronta una staffetta in questi tre giorni.

STAFFETTA – Finalmente si riparte e l’Inter si prepara ad un tourbillon di partite niente male. Si parte domani contro l’Udinese e si finisce a fine aprile contro la Roma. In mezzo ben sette partite. Ma bisogna procedere con cautela, step by step, senza farsi prendere dalla frenesia. Nelle prossime due gare contro Udinese e Milan, rispettivamente trentesima giornata di campionato e andata delle semifinali di Coppa Italia, la Beneamata si ritroverà in attacco senza il suo capitano Lautaro Martinez. Ecco che allora che Simone Inzaghi prepara la staffetta. Considerando Marcus Thuram inamovibile, peraltro ieri ha parlato così a Onze Mondial, tra la sfida di domani e quella di mercoledì 2, il partner del francese girerà: tra 24 ore toccherà a Joaquin Correa, poi sarà il turno di Marko Arnautovic.

Tra Udinese e Milan, Correa e Arnautovic più il jolly Taremi: l’Inter chiama all’appello le riserve

JOLLY – Oltre a Correa e Arnautovic, Inzaghi potrà contare anche su Mehdi Taremi, chiamato a dare una scossa in questo finale di stagione. L’iraniano, reduce dalla pesante doppietta in nazionale decisiva per portare l’Iran al Mondiale, può essere il jolly che Inzaghi può sfruttare a partita in corso sia domani che col Milan. L’Inter, per questa volata finale di stagione, ha bisogno dei gol dei suoi attaccanti di riserva. A maggior ragione, che Thuram si trova orfano di Lautaro Martinez.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia