Inter, manca sempre meno! Appiano Gentile pronto ad accogliere i nuovi

Con la stagione alle spalle e il mercato estivo a gamba tesa, l’Inter entro la fine del mese di luglio tornerà a correre sull’erbetta di Appiano Gentile. Questo il resoconto.

RIENTRO – Dopo una stagione intensa e ricca di alti e bassi, l’Inter si prepara a tornare al lavoro. I nerazzurri riprenderanno ufficialmente la preparazione il 26 luglio ad Appiano Gentile, dove, sotto la guida dello staff tecnico, si getteranno le basi per la nuova annata. Come da programma, il rientro sarà scaglionato. I primi a varcare i cancelli del centro sportivo “Bper” saranno i calciatori reduci da infortuni e acciacchi fisici, coloro che avevano lasciato in anticipo il Mondiale per Club e naturalmente i nuovi acquisti, pronti a integrarsi gradualmente nel gruppo e a conoscere l’ambiente.

Inter, si riparte: ad Appiano Gentile è tutto pronto

BIG – Nei giorni successivi, arriverà il resto della rosa, compresi i big che hanno giocato nel corso del Mondiale. Per mister Cristian Chivu – al suo primo vero ritiro da allenatore della prima squadra – sarà l’occasione ideale per iniziare a trasmettere idee, principi tattici e soprattutto il nuovo spirito con cui affrontare una stagione che si preannuncia ricca di aspettative. La società, dal canto suo, vuole dare continuità a un progetto tecnico solido, ma con un’identità evoluta. Le prime settimane saranno fondamentali per valutare la condizione fisica di tutti, recuperare al meglio chi ha avuto problemi negli ultimi mesi e iniziare a costruire l’alchimia tra vecchi leader e nuovi volti.