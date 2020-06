Inter, maledizione Sensi, Vecino KO: Conte ha poche alternative – GdS

“La Gazzetta dello Sport” sottolinea le scarse alternative di Antonio Conte in mediana. L’Inter si scopre improvvisamente priva di risorse di qualità, a causa dell’ultimo infortunio di Stefano Sensi. Ma le lacune organiche del centrocampo nerazzurro sono ormai una ferita prossima alla cancrena

CRACK – Stefano Sensi è caduto. Di nuovo. Stavolta fa rumore più che in altre occasioni: tutto l’ambiente nerazzurro era curioso di (ri)vederlo all’opera. Dopo mesi di isolamento forzato, l’idea che il folletto romagnolo, capace di incantare il Camp Nou, potesse tornare a splendere accarezzava la mente di molti. E invece nulla da fare: altro stop. La distrazione muscolare, notificata ieri (QUI tutti i dettagli), è saltata fuori durante l’allenamento di giovedì a San Siro. Un movimento e poi il dolore. Lo staff medico ha aspettato 24 ore prima di effettuare gli esami strumentali, ma il risultato non lascia scampo agli equivoci: distrazione al bicipite femorale destro, almeno tre settimane di stop. Le sue condizioni saranno rivalutate in itinere e questo non tranquillizza, visto il curriculum di ricadute. Il morale del maghetto Sensi ha raggiunto il punto più basso da quando è all’Inter. Magra consolazione: quest’annata calcistica è destinata a dipanarsi fino ad agosto inoltrato. Ci sarà tempo per tornare sul campo e la fiducia del club nerazzurro (come il riscatto dal Sassuolo) non è in discussione.

MALEDIZIONE – Sensi è al quinto infortunio stagionale. Un calvario cominciato in autunno, durante quell’Inter-Juventus che ha messo i nerazzurri davanti ai loro limiti, e Sensi al cospetto dei suoi. Fisici s’intende. Ma da quel momento, la luce in fondo al tunnel si è sfocata sempre più: Sensi si avvicinava alla fine della galleria e l’uscita dalla caverna si allontanava. Anche adesso che Conte era riuscito a rimetterlo a nuovo, e lui aveva riassaporato il campo al San Paolo, ecco la nuova beffa. E i nerazzurri, a poco più di 24 ore da Inter-Sampdoria, si scoprono maledettamente carenti in quel reparto.

E ADESSO? – È un ritornello che ha sfiancato Conte probabilmente dal giorno 1 della sua avventura nerazzurra. Anzi, diciamo dal giorno 2: quello in cui ha realizzato che avrebbe potuto trovarsi in situazioni simili. Il nuovo assetto tattico (3-4-1-2) mette Christian Eriksen al centro della pista da ballo, ma con Sensi fuorigioco, e Matias Vecino ancora ai box, le uniche alternative in quel reparto sono Roberto Gagliardini e Borja Valero. L’ottimo smalto del danese ha riportato il sorriso sulle labbra del tecnico, ma in caso di nuova ecatombe (come già accaduto nella fase autunnale della stagione) torneranno a galla le solite lacune. Per la verità, Vecino è prossimo al rientro, ma gli errori di concetto nell’assortimento della rosa nerazzurra impongono valutazioni ponderate, in sede di mercato. All’Inter servono stacanovisti, elementi freschi e poco usurati. Ecco perché i nomi che circolano, sostituti di Lautaro Martinez esclusi, si concentrano sulla linea mediana. I nerazzurri hanno pagato col sangue le leggerezze di mercato nel cuore del pacchetto di mezzo. L’infortunio di Sensi ha risvegliato antichi timori col tour de force alle porte. A Giuseppe Marotta il compito di non far tremare i polsi di Conte, al primo fastidio post ripetute di Pintus.

Fonte: La Gazzetta dello Sport