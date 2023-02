L’Inter si fa male da sola e Orsolini punisce: il Bologna vince al Dall’Ara

Termina 1-0 Bologna-Inter, con rete decisiva di Orsolini. Sbaglio in costruzione dei nerazzurri, che consegnano palla all’attaccante felsineo. Beneamata a -18 dal Napoli

RICADUTA − Al Dall’Ara è partita dura e complicata tra Bologna e Inter soprattutto per la pioggia che rende il campo molto pesante. Ripresa simile al primo tempo con i felsinei che lottano palla su palla contro una Beneamata non in perfette condizioni fisiche. Al 53′ va vicino al vantaggio Dominguez, che trova la presa bassa di Onana. Quattro minuti dopo è il turno dell’Inter farsi pericolosa con Lukaku, che dal limite dell’area non trova l’angolo vincente su suggerimento di Gosens. Praticamente è l’ultima occasione della partita per Big Rom, che all’ora di gioco lascia il campo per Dzeko. Lo stesso fanno Mkhitaryan e Dumfries rispettivamente per Barella e D’Ambrosio. Al 70′ è proprio il bosniaco a sfiorare il gol su bel cross di Acerbi, ma attento Skorupski a respingere. Nel momento di massima pressione l’Inter si dissolve. In due minuti perde due palloni sanguinosi e in uno di questi al 75′ Orsolini batte Onana per l’1-0. La reazione nerazzurra arriva con Lautaro Martinez, la cui conclusione trova la deviazione decisiva di Sosa. Nel finale, più nervi che altro. Il solo Gosens a cercare il pari ma bravo Skoruspki. Match che termina dopo 6′ di recupero.