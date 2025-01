Per l’Inter c’è un mal di… Casa? A San Siro in contro tendenza – CdS

L’Inter giocherà la sua seconda partita consecutiva a San Siro nel giro di tre giorni. Ma c’è da cambiare tendenza: in casa, la squadra di Inzaghi vince meno e subisce di più.

TENDENZA – Inter bella da trasferta, un po’ meno in casa. Strano, ma vero, quando i nerazzurri giocano tra le proprie mura domestiche, ossia a San Siro, faticando di più rispetto a quando vanno in trasferta. I numeri parlano chiaro. In trasferta, dopo i pareggi di Genova e Monza, l’Inter ha conquistato sette vittorie consecutive con una media punti di tutto rispetto 2.6. Inoltre, come sottolinea il Corriere dello Sport, Lautaro Martinez e compagni segnano in media tre gol a partita e ne subiscono anche di meno, appena 0.56. E inoltre il dato dei clean sheet è di sei su nove. A San Siro, i numeri in campionato sono diversi: la media punti scende fino a 2.1 e per quattro volte la squadra non è riuscita a trovare la vittoria (Milan, Juventus, Napoli e adesso Bologna). Inoltre, il dato dei clean sheet scende: solo 4 su 10 apparizioni.

Bella di… Casa ma in Champions League: i numeri dell’Inter

DATI DIVERSI – La tendenza tra San Siro e trasferta, in seno all’Inter, cambia drasticamente in Champions League. La truppa di Inzaghi, riferisce il Corriere dello Sport, ha ottenuto tre vittorie su tre contro Stella Rossa, Arsenal e Lipsia, mentre in trasferta una vittoria, un pareggio e una sconfitta. E inoltre, la squadra diventa molto più ermeneutica: delle tre partite vinte sopra citate, la Beneamata ha chiuso senza subire gol. Ritornando alla Serie A, dunque, c’è un trend da cambiare e da qui a maggio, l’Inter affronterà otto partite casalinghe, le più dure quelle contro Fiorentina, Roma e Lazio. Gli altri scontri diretti saranno in trasferta.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno