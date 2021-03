Inter, un sito per adulti si offre come...

Inter, un sito per adulti si offre come main sponsor al posto di Pirelli

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

Lo riporta il Sun: la piattaforma streaming per adulti Stripchat avrebbe recapitato un’offerta all’Inter per prendere il posto di Pirelli, come main sponsor sulla divisa da gioco. Ecco tutti i dettagli

INDISCREZIONE – Il sito per adulti Stripchat come prossimo main sponsor sulla maglia dell’Inter. È questa la clamorosa ipotesi rilanciata dall’Inghilterra. Il tabloid britannico The Sun riporta l’indiscrezione sottolineando che Stripchat avrebbe pronta un’offerta da 20 milioni di sterline all’anno per sostituirsi a Pirelli. Il legame tra l’Inter e lo storico marchio di pneumatici va avanti dalla stagione 1995-96. Ma il club nerazzurro ha comunicato la volontà di interrompere l’accordo e si è già messo alla ricerca di un nuovo main sponsor per la divisa da gioco. Secondo il Sun, Stripchat avrebbe intenzione di proporsi come main sponsor dei nerazzurri e avrebbe già fatto la sua offerta, consapevole delle difficoltà economico-finanziarie del club. L’ipotesi, che al momento resta piuttosto vaga, avrebbe dell’incredibile.

Fonte: Jack Figg – The Sun