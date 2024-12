Inter, grave lutto in famiglia per Ausilio. Il cordoglio del club

Un grave lutto ha colpito Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter. La società nerazzurra ha annunciato con una nota ufficiale la scomparsa della madre del dirigente.

IL MESSAGGIO DEL CLUB – “FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio e in questo momento di lutto si stringe attorno al direttore sportivo Piero Ausilio e alla sua famiglia per la scomparsa dell’amata mamma Rosa”, si legge nel comunicato diramato dal club. La notizia ha suscitato profonda commozione non solo all’interno della società nerazzurra, ma anche nel mondo del calcio italiano. Il presidente Giuseppe Marotta e tutta la dirigenza si sono stretti attorno ad Ausilio, confermando il clima di grande unione e solidarietà che caratterizza il club. Anche la squadra, attualmente impegnata nel campionato di Serie A, ha voluto manifestare la propria vicinanza.

Anche la redazione di Inter-News.it si unisce al cordoglio dell’Inter, porgendo le più sentite condoglianze a Piero Ausilio e alla sua famiglia.