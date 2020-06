Inter, Lukaku “supereroe” di Conte: 5 partite per avvicinarsi alla vetta – GdS

Condividi questo articolo

“La Gazzetta dello Sport” sottolinea la necessità di rispolverare la potenza di fuoco di Romelu Lukaku. Il centravanti voluto da Antonio Conte, che tanto bene ha fatto contro le piccole, si ritroverà di fronte gli stessi avversari con cui era decollato sette mesi fa. L’Inter ha bisogno di prendere coraggio e fiducia per ridurre il gap con le battistrada

ARMA LETALE – Romelu Lukaku è l’ariete per la ripartenza dell’Inter. Contro il Napoli, in Coppa Italia, è stato stoppato dalla grande serata di David Ospina (gol di Christian Eriksen a parte). Sassuolo, Parma, Brescia e Bologna, le prossime avversarie: terreno di caccia ideale per il belga. La Sampdoria sarà invece il primo ostacolo domenica sera. L’Inter lancia Lukaku alla rincorsa di Juventus e Lazio: cinque partite non impossibili per rivedere le distanze dalle fuggitive.

FORTE CON I DEBOLI – L’impatto di Lukaku sulla Serie A è stato ampiamente raccontato: i dubbi dei più oltranzisti oppositori del belga furono definitivamente fugati proprio in quelle quattro gare fra il 20 ottobre (Sassuolo) e il 2 novembre (Bologna). Segnò sei gol in quattro partite, una rete ogni ora, puntale come il rintocco di una campana. E si dimostrò arma letale per il nostro campionato, così come lo aveva immaginato Antonio Conte, già in estate. Il tecnico non aveva bisogno di essere convinto. A lui non servivano le prove dei gol. Già a Genova, qualche settimana prima, aveva avuto contro la Sampdoria la dimostrazione pratica di quanto Romelu potesse essere fondamentale per la sua Inter.

RITROVARSI – Sono passati oltre sette mesi dal momento dorato del belga, gli ultimi tre passati fra chat sui social, allenamenti in garage, viaggi lampo a casa e quarantene. Ma adesso ritrova quegli stessi avversari, con la stessa necessità di archiviare in fretta e bene le prossime partite: allora bisognava restare attaccati alla Juventus, ora si prova a ritrovare un contatto. Ma Lukaku è rimasto lo stesso, l’Inter cerca nuove vie per innescarlo mentre aspetta che Lautaro Martinez si schiarisca le idee. La centralità di Lukaku, nel progetto Conte, è rimasta la stessa. Il turnover era pane quotidiano per molti e riguardava saltuariamente tutti. Ma non lui: l’ex Manchester United non si è mai fermato per riposare, nemmeno quando si giocava ogni tre giorni, come accadrà ora. Le rotazioni non lo riguarderanno nemmeno in questa prima fase. Il “demolitore” Lukaku ha bisogno di giocare per innescarsi alla massima potenza.

Fonte: La Gazzetta dello Sport