Inter, dopo Lukaku quattro nomi per l’attacco: uno su tutti

Dopo la rottura con Romelu Lukaku, l’Inter deve scandagliare le possibili alternative sul mercato. Sono quattro i nomi su cui i nerazzurri potrebbero andare, con uno in particolare in cima alla lista dei preferiti.

QUATTRO ALTERNATIVE – Non sarà Romelu Lukaku il nuovo attaccante dell’Inter. Il belga ha preferito prendere la strada che porta alla Juventus, con i nerazzurri che lo hanno quindi mollato. Bisogna però guardare alle alternative, dal momento che gli attaccanti a disposizione sono solo tre: Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Joaquin Correa. Ecco allora che nella lista di Marotta e Ausilio spuntano quattro nomi. Il primo è Alvaro Morata che sta vedendo la sua clausola rescissoria con l’Atletico Madrid abbassarsi da 20 a 12 milioni di euro. Un “usato sicuro”, che l’Inter potrebbe convincere anche visti i rapporti dello spagnolo con Marotta già dai tempi della Juventus.

PREFERITO – Due nomi arrivano invece dalla penisola iberica per l’Inter: il primo è quello di Mehdi Taremi che il Porto valuta circa 20 milioni di euro e su cui è forte anche l’interessamento del Milan. Il secondo quello di En-Nesyri del Siviglia, che però non scalda particolarmente i dirigenti nerazzurri. In cima alla lista c’è Folarin Balogun, attaccante statunitense dell’Arsenal che, nell’ultima stagione in Francia – al Reims – è stato protagonista di una grande stagione. Proprio su di lui vuole puntare l’Inter che, però, dovrà anche fare uno sforzo economico non indifferente per portarlo alla corte di Simone Inzaghi.