Inter, Lukaku domenica si aggregherà alla squadra! Lunedì altri due – Sky

L’Inter oggi svolgerà un allenamento congiunto con la Pro Vercelli e partitella finale (vedi articolo). Silvia Vallini – intervenuta nel corso del pomeriggio di “Sky Sport 24” -, annuncia che Lukaku si unirà presto al gruppo. Di seguito le sue dichiarazioni

ALLENAMENTO – L’Inter oggi svolgerà un allenamento congiunto e una partitella con la Pro Vercelli, in attesa di partire domani per gli Stati Uniti: «La Pro Vercelli è già arrivata alla Pinetina per l’allenamento congiunto con l’Inter e partitella a seguire, che darà dunque possibilità a Simone Inzaghi di entrare nel vivo delle sue idee. Tra i testimonial del nuovo sponsor c’è anche Hakan Calhanoglu che oggi ha la possibilità di entrare negli schemi di Inzaghi avendo saltato il Lugano».

PARTENZA IMMINENTE – L’Inter domani mattina volerà verso gli Stati Uniti, dove c’è Romelu Lukaku ad attendere: «Domani mattina è prevista la partenza per gli Stati Uniti, c’è stata qualche perplessità dopo la rinuncia dell’Arsenal perché magari c’era la volontà di continuare il lavoro ad Appiano, ma gli accordi sono stati già presi. Lukaku domenica si aggregherà alla squadra direttamente negli Stati Uniti mentre lunedì prossimo toccherà ai due cileni, Arturo Vidal e Alexis Sanchez. A seguire Matias Vecino e poi Ivan Perisic».