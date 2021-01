Inter, Lukaku a secco nelle ultime quattro partite: serve una scossa

Lukaku – Inter-Spezia – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Romelu Lukaku è stato il trascinatore dell’Inter nella prima parte di stagione. Nelle ultime partite, però, il belga è apparso fuori forma ed incapace di fare la differenza sotto porta. Serve una scossa

FUORI FORMA – Romelu Lukaku non sta attraversando il suo periodo migliore con la maglia dell’Inter. Il belga, infatti, è a secco in campionato dalla partita contro il Crotone, dove, per altro, accusò un fastidio muscolare alla coscia destra. Ma a preoccupare non è solo il digiuno che dura ormai da quattro partite: le prestazioni dell’attaccante sono in netto calo. Tolta la partita contro la Juventus, in cui tutta la squadra nerazzurra ha disputato una partita pressoché perfetta, il belga nelle ultime uscite in maglia Inter è apparso lento ed impacciato ed incapace di fare la differenza. I nerazzurri adesso sono attesi da una serie di partite difficili e ravvicinate che possono indirizzare il prosieguo della stagione: serve un Lukaku a cinque stelle.

SCOSSA – La poca forma di Lukaku, probabilmente, è da imputare a difficoltà di natura fisica. Il belga, infatti, è un vero e proprio highlander: anche quest’anno è uno dei calciatori ad aver giocato più minuti in Europa. L’assenza in rosa di un’alternativa di peso al gigante belga, non permette al numero 9 nerazzurro di rifiatare e recuperare le energie. E questo si riflette, a volte, sulle prestazioni in campo. Ma la sua presenza, per carisma ed utilità, è fondamentale per i compagni e per gli schemi offensivi di Antonio Conte. La speranza è che, questa piccola flessione, sia solo frutto di un periodo di stanchezza e che il belga possa tornare presto a fare la differenza. Magari già dalla sfida contro il Milan di Coppa Italia, in programma domenica alle 20:45.