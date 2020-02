Inter-Ludogorets, nessun rinvio: la decisione della UEFA

Secondo quanto riporta l’ANSA, la partita Inter-Ludogorets – ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League – si giocherà in ogni caso, indipendentemente dall’evoluzione della situazione coronavirus, che ha portato al rinvio di ben quattro partite di Serie A tra cui la sfida tra i nerazzurri e la Sampdoria.

DECISIONE – Inter-Ludogorets si giocherà. Nonostante il rinvio della sfida inizialmente in programma questa sera contro la Sampdoria e l’emergenza coronavirus, l’UEFA – costantemente in contatto con i club interessati e con le istituzioni preposte a gestire la situazione – non ha alcuna intenzione di adottare la medesima soluzione per la sfida di Europa League in programma giovedì. Se le restrizioni adottate nelle ultime ore dovessero prolungarsi, la partita si giocherebbe in campo neutro o a San Siro, ovviamente a porte chiuse.