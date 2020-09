Inter-Lugano, le formazioni ufficiali: 3-5-2 con un esordio e un ritorno

Inter-Lugano tra poco in campo per la prima partita del precampionato. Appena comunicate le formazioni ufficiali della sfida. Si gioca ad Appiano Gentile – presso il Centro Sportivo Suning – a partire dalle ore 17.00. Esordio per Achraf Hakimi, nuovo acquisto del mercato, mentre sulla sinistra ritorna Dalbert.

FORMAZIONE INTER

INTER (3-5-2) 1. Handanovic; 37. Skriniar, 13. Ranocchia, 95. Bastoni; 98. Hakimi, 23. Barella, 12. Sensi, 5. Gagliardini, 29. Dalbert; 7. Sanchez, 10. Martinez

A disposizione: 27. Padelli, 97. Radu, 6. de Vrij, 9. Lukaku, 11. Kolarov, 14. Perisic, 15. Young, 19. Salcedo, 24. Eriksen, 30. Esposito, 31. Pirola, 32. Agoumé, 33. D’Ambrosio, 44. Nainggolan, 77. Brozovic.

Allenatore: Antonio Conte

FORMAZIONE LUGANO

LUGANO (4-2-3-1) 58. Osigwe; 16. Lavanchy, 4. Kecskes, 5. Maric, 3. Guerrero; 22. Guidotti, 14. Sabbatini (c); 24. Lovric, 10. Bottani; 19. Gerndt; 11. Holender

A disposizione: 76. Soldini, 29. Jovanovic, 80. De Queiroz, 6. Covilo, 47. Selasi, 88. Centinaro, 79. Seferaj, 8. Lungoyi, 95. Manicone, 23. Ardaiz.

Allenatore: Maurizio Jacobacci